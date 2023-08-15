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Шойгу назвал Россию и Китай верными друзьями

14:40
  • вторник
  • 15 августа 2023

И добрыми соседями

Россия и Китай поддерживают контакты по военной линии на высоком уровне.
Моряки России и Китая провели совместную артиллерийскую стрельбу

Об этом во вторник, 15 августа, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.  Сотрудничество с Китаем идет как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах, в частности, в рамках ШОС и "СМОА плюс".

"Проводим совместные учения и тренировки - это показывают все мировые каналы и не только - о нашем совместном патрулировании как на суше, море, так и в воздухе", - сказал Шойгу на встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу (цитата по ТАСС)

Москва и Пекин остаются "стратегическими партнерами, добрыми соседями и верными друзьями", подчеркнул министр.

Ранее Шойгу заявил, что России противостоит весь Запад, к которому присоединились и ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона. СВО развенчала миф о непобедимости НАТО, отметил глава Минобороны. 

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