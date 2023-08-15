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Украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Брянской области

14:24
  • вторник
  • 15 августа 2023

Попытку предотвратили

Российские войска и погранслужба ФСБ предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Попытка проникновения произошла в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа.

"Спасибо нашим защитникам!" - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавших среди силовиков и мирного населения нет. В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия. Также имеются частичные повреждения производственных помещений и автомобиля.

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