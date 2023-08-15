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Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД

14:54
  • вторник
  • 15 августа 2023

Новая развязка сделает комфортнее поездки для жителей Капотни, Люблино и Марьино

Открыто движение по двум эстакадам со съездами с Новоегорьевского шоссе и ул. Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, их построили в рамках реконструкции старой развязки клеверного типа на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля.

"Она уже готова на 60%", – добавил Собянин.

Новая развязка сделает комфортнее поездки для жителей районов Капотня, Люблино и Марьино. Также будет проще добраться к крупным торговым комплексам "Садовод" и "Мега", где в день бывает порядка 150 тысяч человек.

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