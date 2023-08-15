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Нарышкин назвал главную проблему США

15:32
  • вторник
  • 15 августа 2023

Американские политики живут в иллюзорном мире

Фундаментальная проблема Вашингтона заключается в оторванности от реальности отдельных представителей политического истеблишмента США. Об этом в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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"Главная проблема Белого дома – это его стремительно растущая оторванность от реальности", - заявил Нарышкин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава разведывательного ведомства подчеркнул, что американские политики уже на протяжении нескольких десятилетий живут в "иллюзорном и радужном" мире. По его словам, в рамках геополитической реальности, которую "придумали" политтехнологи Белого дома, действующий президент США Джо Байден обладает "исключительными правами".  

Он также добавил, что в условиях многополярного мироустройства Вашингтон все еще пытается "хозяйничать" на Ближнем Востоке и в Европе, пытаясь навязать развивающимся странам "демократические ценности". Такая империалистическая политика США является катализатором "геополитической турбулентности" и нестабильности в отдельных регионах мира, заключил директор СВР.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны "коллективного" Запада целенаправленно разжигают украинский кризис. По мнению высокопоставленного дипломата, действия американских и европейских политиков на Украине повышают угрозу столкновения ядерных держав.  

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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
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