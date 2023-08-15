Хиллари Клинтон назвала предъявление обвинений Трампу "ужасным моментом" для США

Такие действия Белого дома указывают на отсутствие демократии в стране

Уголовное преследование кандидата в президенты США Дональда Трампа является "ужасным моментом" для политической системы страны. Об этом в интервью новостному телеканалу MSNBC заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Напомним, что накануне бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили очередные обвинения. На этот раз присяжные заседатели американского штата Джорджия обвинили экс-президента в махинациях на выборах в 2020 году.

"Это ужасный момент для нашей страны, когда бывшего президента обвиняют в таких серьезных преступлениях", - заявила Клинтон, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнула, что обвинения, выдвинутые против бывшего хозяина Белого дома в разгар предвыборной компании, указывают на отсутствие демократических принципов в США. По ее словам, политически мотивированное преследование Трампа приведет к ликвидации "свободных судов" в стране.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что миграционная политика действующего американского лидера Джо Байдена может оказаться "величайшей ошибкой" в современной истории страны. По мнению Трампа, недальновидная политика Байдена рано или поздно разрушит экономический потенциал Вашингтона.

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