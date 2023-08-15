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Хиллари Клинтон назвала предъявление обвинений Трампу "ужасным моментом" для США

16:00
  • вторник
  • 15 августа 2023

Такие действия Белого дома указывают на отсутствие демократии в стране

Уголовное преследование кандидата в президенты США Дональда Трампа является "ужасным моментом" для политической системы страны. Об этом в интервью новостному телеканалу MSNBC заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.  

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Напомним, что накануне бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили очередные обвинения. На этот раз присяжные заседатели американского штата Джорджия обвинили экс-президента в махинациях на выборах в 2020 году.

"Это ужасный момент для нашей страны, когда бывшего президента обвиняют в таких серьезных преступлениях", - заявила Клинтон, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнула, что обвинения, выдвинутые против бывшего хозяина Белого дома в разгар предвыборной компании, указывают на отсутствие демократических принципов в США. По ее словам, политически мотивированное преследование Трампа приведет к ликвидации "свободных судов" в стране.   

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что миграционная политика действующего американского лидера Джо Байдена может оказаться "величайшей ошибкой" в современной истории страны. По мнению Трампа, недальновидная политика Байдена рано или поздно разрушит экономический потенциал Вашингтона.

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