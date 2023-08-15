Собянин наградил почётным знаком "Родительская слава" 14 московских семей

Соответствующее распоряжение было подписано на заседании президиума правительства Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин наградил 14 семей из Москвы почётным знаком "Родительская слава". В 2023 году награды были удостоены 28 родителей, в которых родились и воспитываются 106 детей.

"Почетным знаком награждаются родители (усыновители), постоянно проживающие в Москве не менее 10 лет и состоящие в браке, заключенном в соответствии с федеральным законодательством, либо, в случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей), которые воспитывают или воспитали пять и более детей достойными гражданами Российской Федерации. Награждение производится по достижении пятым ребенком возраста пяти лет", - сообщает пресс-служба мэра.

При награждении одному из родителей выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 275 тысяч руб. Многодетные семьи также получают скидки и пособия на оплату услуг ЖКХ, взносов на капремонт, пользование телефоном, покупку школьной формы и других товаров.

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