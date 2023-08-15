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Собянин наградил почётным знаком "Родительская слава" 14 московских семей

16:07
  • вторник
  • 15 августа 2023

Соответствующее распоряжение было подписано на заседании президиума правительства Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин наградил 14 семей из Москвы почётным знаком "Родительская слава". В 2023 году награды были удостоены 28 родителей, в которых родились и воспитываются 106 детей.

"Почетным знаком награждаются родители (усыновители), постоянно проживающие в Москве не менее 10 лет и состоящие в браке, заключенном в соответствии с федеральным законодательством, либо, в случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей), которые воспитывают или воспитали пять и более детей достойными гражданами Российской Федерации. Награждение производится по достижении пятым ребенком возраста пяти лет", - сообщает пресс-служба мэра.

При награждении одному из родителей выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 275 тысяч руб. Многодетные семьи также получают скидки и пособия на оплату услуг ЖКХ, взносов на капремонт, пользование телефоном, покупку школьной формы и других товаров.

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