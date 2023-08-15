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"Европа пугает": Нарышкин открыл глаза Боррелю на "цветущий сад"

16:31
  • вторник
  • 15 августа 2023

Расплодившиеся в странах ЕС извращения отпугивают духовно развитых людей

Извращенные ценности ведущих стран ЕС отпугивают "духовно и физически" развитых людей от посещения Европы. Об этом в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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Именно так директор СВР прокомментировал резонансное высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в котором он сравнил Европу с "цветущим садом", а остальной мир – с "джунглями".  

"Хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату: здоровому в духовном и физическом отношении человеку порой страшно приезжать в Европу", - заявил Нарышкин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава разведывательного ведомства подчеркнул, что граждане цивилизованных стран мира отказываются от посещения туристических центров Европы из-за расплодившихся там извращений. По его словам, нормальным людям никогда не будут близки "извращенные ценности" ведущих стран Евросоюза.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что главная проблема Вашингтона заключается в оторванности от реальности отдельных представителей политической элиты США. По мнению главы СВР, американские политики уже на протяжении нескольких десятилетий живут в "иллюзорном" мире.

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