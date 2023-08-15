Американские политики разжигают конфликт на Украине с новой силой

Украинские военные используют переданную странами "коллективного" Запада военную технику против мирного населения Донбасса. Об этом в своем Telegram-канале написал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как отметил глава дипмиссии, на сегодняшний день американские политики не рассматривают вариант мирного урегулирования кризиса на Украине. По мнению дипломата, администрация действующего президента США Джо Байдена принимает "недальновидные и некомпетентные" политические решения, которые в перспективе приведут лишь к эскалации украинского конфликта.

"Смертоносная продукция ВПК США вовсю используется киевскими преступниками против мирных жителей и гражданских объектов", - заявил Антонов, комментируя решение Вашингтона о выделении нового пакет военной помощи Киеву.

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что политический истеблишмент США не только не признает собственные ошибки, но и с "упорством" совершает их снова. По его словам, "безответственная" внешняя политика Белого дома "дорого обходится" всем сторонам конфликта на Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти приняли решение о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере 200 млн долларов. По словам главы американского Госдепа, в новый транш вошли снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.

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