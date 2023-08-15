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Посол Антонов: ВСУ используют военную помощь Запада против мирных жителей

17:05
  • вторник
  • 15 августа 2023

Американские политики разжигают конфликт на Украине с новой силой

Украинские военные используют переданную странами "коллективного" Запада военную технику против мирного населения Донбасса. Об этом в своем Telegram-канале написал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Посол Антонов указал на стремление США помогать Киеву "до последнего украинца"
США выделили Украине новый пакет военной помощи на 0 млн

Как отметил глава дипмиссии, на сегодняшний день американские политики не рассматривают вариант мирного урегулирования кризиса на Украине. По мнению дипломата, администрация действующего президента США Джо Байдена принимает "недальновидные и некомпетентные" политические решения, которые в перспективе приведут лишь к эскалации украинского конфликта.

"Смертоносная продукция ВПК США вовсю используется киевскими преступниками против мирных жителей и гражданских объектов", - заявил Антонов, комментируя решение Вашингтона о выделении нового пакет военной помощи Киеву.

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что политический истеблишмент США не только не признает собственные ошибки, но и с "упорством" совершает их снова. По его словам, "безответственная" внешняя политика Белого дома "дорого обходится" всем сторонам конфликта на Украине.  

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти приняли решение о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере 200 млн долларов. По словам главы американского Госдепа, в новый транш вошли снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.

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