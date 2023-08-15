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В НАТО предложили Киеву отказаться от части территорий в обмен на членство в альянсе

17:30
  • вторник
  • 15 августа 2023

Территориальные уступки в пользу России обеспечат мир в регионе

Отказ от части территорий позволит Украине стать "полноправным членом" военно-политического блока. Об этом в интервью изданию VG заявил руководитель офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен.

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"Одним из решений может быть то, что Украина откажется от территорий и получит взамен членство в НАТО", - заявил Йенссен, чьи слова приводит РБК.

При этом представитель альянса подчеркнул, что такое решение киевского режима может привести к урегулированию конфликтной ситуации на Украине. По его словам, лишь территориальные уступки в пользу России позволят обеспечить стабильность на европейском континенте.  

Он также добавил, что, несмотря на рекомендации сотрудников военно-политического блока, политическое руководство Украины должно самостоятельно принять решение о возобновлении переговорного процесса с Россией.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что расширение НАТО на восток стало главной причиной эскалации кризиса на Украине. По мнению высокопоставленного дипломата, именно империалистическая политика альянса привела к разрушению "мировой стабильности".

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