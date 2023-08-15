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"Украина не сможет воевать": в США заявили, что неудачи ВСУ приведут к скорой сдаче Киева

18:07
  • вторник
  • 15 августа 2023

Вашингтон планирует отказаться от поддержки киевского режима

Череда неудач ВСУ на ключевых направлениях фронта в зоне СВО приведет к сокрушительному поражению киевского режима. Об этом в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.   

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Как отметил военный аналитик, спустя два месяца после начала украинского контрнаступления "либеральные" СМИ стран "коллективного" Запада перестали писать материалы о "непобедимости" ВСУ в ходе наступательных действий. По мнению Джонсона, кардинальная смена риторики западных медиа указывает на провал плана Вашингтона по "уничтожению" ВС России.  

"Украина в таком случае будет вынуждена сдаться, она не сможет больше воевать", - заявил бывший сотрудник ЦРУ.

При этом аналитик подчеркнул, что политический истеблишмент США планирует отказаться от военной и финансовой поддержки Украины из-за неминуемого поражения "кровавого" режима Владимира Зеленского.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что провал украинского контрнаступления привел к гибели свыше 120 тысяч военнослужащих ВСУ. По мнению военного аналитика, такие "ужасающие" цифры являются "неопровержимым" доказательством геноцида мужского населения на Украине.

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