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Politico: cитуация в Нигере говорит о снижении влияния Вашингтона

19:01
  • вторник
  • 15 августа 2023

Белый дом не имеет возможности влиять на политические процессы в Африке

Государственный переворот в Нигере указывает на значительное снижение американского влияния в Западной Африке, передает издание Politico со ссылкой на комментарий бывшего помощника госсекретаря США по делам Африки Тибора Наги.

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Как отметили авторы публикации, для сохранения прежнего влияния на африканском континенте администрация действующего президента США Джо Байдена должна найти способ договориться с организаторами военного мятежа в Нигере. При этом в издании подчеркнули, что в противном случае доминирующие позиции в Африке займут Москва и Пекин.

"Это больше не однополярный мир", - заявила Наги, отвечая на вопрос журналиста издания о причинах государственного переворота в африканской республике.

По словам политика, главная ошибка Белого дома в реализации внешнеполитической стратегии заключается в непонимании современных тенденций мироустройства.  

Ранее в МИД России сообщили, что военное урегулирование ситуации в Нигере может привести к политической дестабилизации африканского континента. По мнению российских дипломатов, развертывание войск Экономического сообщества стран Западной Африки может привести к эскалации ситуации в республике.

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