Politico: cитуация в Нигере говорит о снижении влияния Вашингтона

Белый дом не имеет возможности влиять на политические процессы в Африке

Государственный переворот в Нигере указывает на значительное снижение американского влияния в Западной Африке, передает издание Politico со ссылкой на комментарий бывшего помощника госсекретаря США по делам Африки Тибора Наги.

Как отметили авторы публикации, для сохранения прежнего влияния на африканском континенте администрация действующего президента США Джо Байдена должна найти способ договориться с организаторами военного мятежа в Нигере. При этом в издании подчеркнули, что в противном случае доминирующие позиции в Африке займут Москва и Пекин.

"Это больше не однополярный мир", - заявила Наги, отвечая на вопрос журналиста издания о причинах государственного переворота в африканской республике.

По словам политика, главная ошибка Белого дома в реализации внешнеполитической стратегии заключается в непонимании современных тенденций мироустройства.

Ранее в МИД России сообщили, что военное урегулирование ситуации в Нигере может привести к политической дестабилизации африканского континента. По мнению российских дипломатов, развертывание войск Экономического сообщества стран Западной Африки может привести к эскалации ситуации в республике.

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