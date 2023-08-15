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Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе

18:43
  • вторник
  • 15 августа 2023

Во встрече приняли участие известные деятели культуры, врачи, спортсмены

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин провел встречу со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе, который расположен на улице Покровка. Собянин рассказал о планах развития столицы.

"Много знакомых лиц, мы с вами не в первый раз встречаемся, со многими прошли большой путь: 12 лет работаем над замечательным проектом под названием "Москва". Спасибо вам!", – заявил Собянин.

Во встрече приняли участие доверенные лица и члены штаба – известные деятели культуры, врачи, спортсмены, руководители городских предприятий, предприниматели и многие другие.

Отмечается, что за последние годы Москва добилась почти двукратного роста промышленного производства. Ежегодный объем инвестиций достиг почти шести триллионов рублей. Совершенствуются сферы образования и здравоохранения, внедряются новые стандарты работы системы экстренной помощи, поликлиник и высокотехнологичной медицины.

"Программа Сергея Собянина предполагает дальнейшее комплексное развитие во всех аспектах – от городской среды, бизнес-климата и транспорта до культуры, спорта и социальной поддержки населения. Безусловно, значимые направления – рост экономики, реализация технологического, научного и туристического потенциала", – говорится в материалах.

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