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Санду назвала достаточным число российских дипломатов в Кишиневе

18:56
  • вторник
  • 15 августа 2023

Отношения между Россией и Молдавий ухудшились на фоне кризиса на Украине

Оставшиеся в Кишиневе сотрудники российского посольства смогут обеспечить качественное оказание дипломатических услуг. Об этом в интервью новостному телеканалу TV Nord заявила президент Молдавии Майя Санду.   

Молдавия сократит количество российских дипломатов
МИД: высылка российских дипломатов из Молдавии будет иметь последствия

Напомним, что несколько недель назад глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил о решении сократить российское дипломатическое присутствие в стране. По мнению главы внешнеполитического ведомства, такое решение было принято из-за "деструктивного влияния" сотрудников дипмиссии России на политические процессы в стране.

"Я уверена, что количество сотрудников Российской Федерации достаточно для обеспечения качественных услуг", - заявила Санду, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнула, что действия молдавских властей в отношении сотрудников посольства России в стране являются закономерными. По ее словам, отношения Москвы и Кишинева резко ухудшились из-за эскалации конфликта на Украине.  

Ранее в МИД России сообщили, что высылка российских дипломатов из Молдавии отразится на жителях обеих стран. По мнению сотрудников внешнеполитического ведомства, такие действия молдавских властей подрывают выстроенные десятилетиями культурные и деловые связи между государствами.

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