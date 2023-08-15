В парке "Патриот" представили трофейную технику НАТО

Западное вооружение быстро выходит из строя

Вокруг отеля "Патриот" в подмосковной Кубинке небывалое количество военных из разных стран. На этот раз в Россию приехали более 800 делегатов из 76 государств. Встречу по видеосвязи открыл Владимир Путин. Российский лидер отметил, что такие честные непредвзятые дискуссии сегодня крайне важны всему мировому сообществу.

"В разных регионах мира раздуваются очаги застарелых конфликтов и провоцируются новые. Цель тех, кто делает это, очевидна: и дальше извлекать свою выгоду из человеческих трагедий, стравливать народы, принуждать государства к вассальной покорности в рамках неоколониальной системы, нещадно эксплуатировать их ресурсы", - сказал Путин.

К чему приводит эта политика, по словам российского лидера, хорошо видно и на примере Украины. США и союзники снабжают неонацистский режим техникой и боеприпасами на миллиарды долларов, направляют своих военных советников и наёмников. Словом, делают всё, чтобы ещё больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства. Сергей Лавров заявил, что США, НАТО и Евросоюз используют Украину для геополитического сдерживания России.

"Их авантюрная, безответственная линия повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Все наши отрезвляющие сигналы игнорируются, либо грубейшим образом искажаются в пропагандистских целях", - отметил Лавров.

Специальная военная операция положила конец доминированию Запада в военной сфере, заявил Сергей Шойгу. Министр обороны напомнил, как в прошлом веке разгром фашизма в Европе придал мощный импульс антиколониальному движению во всем мире. И провел параллель - сегодня поражение украинских неофашистов противодействует современному неоколониализму.

"Что касается поставляемого на Украину вооружения западного производства. Хочу еще раз подчеркнуть, что ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы. У нас имеются данные объективного контроля уничтожения немецких танков, американских бронемашин, британских ракет и других систем вооружения. Готовы делиться оценками слабых сторон западной техники с нашими партнерами", - рассказал Шойгу.

Многие зарубежные дипломаты и военные, выйдя к журналистам после пленарного заседания, заявили, что полностью согласны с позицией Москвы.

"У нас общий подход в обеспечении безопасности в регионе. Иран уже 45 лет противостоит основному врагу этого мира - мы уверены, что он не может обеспечить безопасность. Уже создан общий фон для противостояния однополярному миру", - сказал посол Ирана Казем Джалали.

В рамках конференции Сергей Шойгу провел встречу с китайским коллегой Ли Шанфу. Москва и Пекин являются стратегическими партнерами, поддерживающими контакты на высоком уровне, подчеркнул глава российского Минобороны. Параллельно с конференцией по безопасности в парке "Патриот" и на аэродроме Кубинка проходит международный Форум "Армия-2023". Поэтому у зарубежных гостей есть отличная возможность увидеть новейшие образцы военной и другой специальной техники.

Кроме российских образцов, участникам форума показали натовское вооружение - трофеи, добытые в ходе специальной военной операции. Это противотанковые комплексы "TOW" и "Джэвелин", ПЗРК "Стингер".

Под открытым небом экспозиция бронетехники западного образца. Как рассказывают наши военные, никаких особых технических характеристик у этих машин нет. После попадания пуль или снарядов они быстро выходили из строя. Украинские экипажи бросали технику и спасались бегством.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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