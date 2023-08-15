Вашингтон стремится к затягиванию конфликта на Украине

Соединенные Штаты оказывают давление на Вьетнам, Таиланд и Камбоджу, чтобы эти страны поставили имеющееся у них советское вооружение Киеву, сообщили в Главном разведывательном управлении России. В ведомстве отметили, что данные действия обусловлены стремлением Вашингтона к затягиванию конфликта на Украине. На это направлен очередной пакет помощи, выделяемый США киевскому режиму. Поддерживая националистов за океаном, Белый дом закрывает глаза на трагедию американцев на Гавайях.

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Елена Макарова, "ТВ Центр"

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