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ГРУ: США хотят, чтобы Вьетнам, Таиланд, Камбоджа поставили ВСУ советское оружие

22:30
  • вторник
  • 15 августа 2023

Вашингтон стремится к затягиванию конфликта на Украине

Соединенные Штаты оказывают давление на Вьетнам, Таиланд и Камбоджу, чтобы эти страны поставили имеющееся у них советское вооружение Киеву, сообщили в Главном разведывательном управлении России. В ведомстве отметили, что данные действия обусловлены стремлением Вашингтона к затягиванию конфликта на Украине. На это направлен очередной пакет помощи, выделяемый США киевскому режиму. Поддерживая националистов за океаном, Белый дом закрывает глаза на трагедию американцев на Гавайях.

Подробнее – в репортаже

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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