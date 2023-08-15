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Собянин: Новый транспортный каркас сформирован в столице за последние годы

18:53
  • вторник
  • 15 августа 2023

Были отмечены рекордные темпы строительства метрополитена

В столице за последние годы сформирован новый транспортный каркас. Об этом кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин рассказал во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке.

"Конечно, необходимо развивать всю инфраструктуру для того, чтобы наш город стабильно развивался. В первую очередь, конечно, – транспортную инфраструктуру. Задачу, которую мы с вами поставили, – спасти Москву от транспортного коллапса, – мы с вами выполнили", - отметил Собянин.

По его словам, новый транспортный каркас был сформирован в том числе за счет строительства хордовых магистралей. "Конечно, это рекордные темпы строительства метрополитена – 78 новых станций метро. Если включить сюда еще и МЦК, которое по сути дела тоже наземное метро, то это уже больше 100 станций", – добавил Собянин.

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