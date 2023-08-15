Собянин: Москва преодолевает вызовы и демонстрирует высокие темпы развития

Рост производства промышленности невероятный

Экономика Москвы демонстрирует высокие темпы роста, несмотря на внешние вызовы. Об этом заявил кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе.

По его словам, за последние пять лет столица вышла с очень неплохим результатом. "Динамика развития экономики города превысила почти более чем в два раза, чем в среднем по стране, включая инвестиции в основной капитал. И наша новая индустриальная политика тоже принесла результаты. Сегодня уже с 600 до 700 тысяч людей работает в промышленности Москвы", – отметил Сергей Собянин.

По его словам, "рост производства промышленности невероятный – в два раза за пять лет".

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