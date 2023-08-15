В Германии разгорелся скандал после поломки лайнера Бербок

Ситуацию немецкие СМИ назвали позором для высокотехнологичной Германии

Австралия так и не дождалась министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Не приедет она и в Новую Зеландию, и на Фиджи. Берлин отменил Индо-Тихоокеанское турне главы внешнеполитического ведомства. Причина, в прямом смысле, техническая - правительственный самолёт, на котором летела Бербок, сломался. Причем, не единожды.

Её ждала Канберра, затем Сува, дальше Веллингтон, но нет. Командировка закончилась, не успев начаться. В Абу-Даби Анналена Бербок спускалась с трапа самолета молча. Всем своим дипломатичным видом показывала - это было вместо тысячи слов - она в бешенстве.

Правительственный самолет приземлился в Абу-Даби для дозаправки еще в понедельник. Взлетел - и тут же и вернулся из-за внезапной неисправности. Поломку вроде бы устранили. Сегодня утром лайнер снова оторвался от арабской земли. Спустя 15 минут с пассажирами вдруг разоткровенничался пилот:

"К сожалению, у нас та же проблема, что и была вчера. Расширители закрылков, крыльев больше не могут быть убраны. Они снова заблокировались. Мы разговаривали с лётчиками-испытателями из Lufthansa. Такой ошибки не существует".

Но поломка на лицо - и реальный риск тоже. Следующие два часа лайнер зелёного политика кружил над Персидским заливом - в воду было слито 80 тонн керосина. Авиаторы разводят руками - экипаж действовал как по учебнику.

Эксперты сошлись на "усталости самолета". "Конрад Аденауэру" - так называет Аэрбас - недавно стукнуло 23 года. Этот прерванный полёт Бербок немецкие СМИ уже назвали позором для высокотехнологичной Германии. "Шпигель" критикует, в "Бильд" сгорают от стыда. Но кабмин не меняет курса. Там уверены: старый лайнер поездку немецкому чиновнику не может испортить.

"Подразделение авиационной готовности бундесвера отлично справляется со своей работой. Кроме того, самолеты прекрасно обслуживаются. Для самолета решающим фактором является не возраст, а состояние технического обслуживания. А эти самолеты обслуживаются таким образом, что по уровню безопасности они сравнимы с любым новым самолетом", - заявил председатель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

В люфтваффе знают, о чём говорят. Авиасбои случают годами. Всего три месяца назад Бербок застряла в Катаре после того, как ее самолет повредил колесо, и механикам пришлось отправиться за новым в Германию. Не везло с перелетами и другим высокопоставленным пассажирам.

В 2018-м Ангеле Меркель пришлось отправиться в Бонн. Хотя должна была выйти в Буэнос-Айресе - из строя вышли сразу несколько систем. В том же году будущий канцлер Олаф Шольц не смог вылететь из Индонезии, потому что кабели самолета перегрызли крысы. Сейчас Шольц предпочитает модель А350 - вроде бы пока обходится без авиапроисшествий.

У Анналены Бербок на австралийскую командировку были большие планы: вручить подарки коренным народам. Выступить с докладом по внешней политике. Ну и хотелось попасть на полуфинал женского чемпионата мира по футболу.

Прямо сейчас ничего катастрофического не случится, потому что некоторые запланированные события могут состояться и без участия министра. Так, к примеру, немецкое посольство на Фиджи в любом случае откроется. Предметы искусства вернут, как и было обещано. Однако главный политический месседж, ради которого Бербок летела, не будет передан. Министр уверена - Индо-Тихоокеанский регион будет решающим образом формировать мировой порядок в 21-м веке.

Пока с VIP-рейсами не складывается, пользователи интернета охотно помогают министру советами. Одни предлагают рассмотреть другие виды транспорта - например, воздушный шар. Или плыть морем. Если всё-таки очень хочется сесть лайнер, то добро пожаловать к простым смертным. Надежно, дешево, экологично, замечают пользователи. К тому же, хорошо кормят, а еще можно копить мили. Анналена Бербок в итоге так и сделала. Вернулась в Берлин регулярным рейсом.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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