ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вучич ответил критикам из-за позиции по антироссийским санкциям

19:47
  • вторник
  • 15 августа 2023

Сербия осуждает рестрикции Запада

Строительство дорог местного назначения имеют большую ценность для Сербии, нежели чем присоединение страны к антироссийским санкциям. Об этом в своих социальных сетях написал президент Сербии Александр Вучич.  

США ввели санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена
Политолог Миршаймер: Запад переоценил эффективность антироссийских санкций

"Но намного важнее для меня то, что мы восстанавливаем дорогу в районе Четане муниципалитета Прибой", — написал Вучич, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что решение внутриполитических проблем является ключевым направлением деятельности профильных ведомств страны. По его словам, правительство Сербии не собирается идти на поводу у американских и европейских политиков ради "гипотетического уничтожения" экономического потенциала России.

Именно так сербский лидер ответил на критические публикации "либеральных" СМИ стран "коллективного" Запада. Уточняется, что новостной телеканал CNN неоднократно подвергал критике позицию Вучича относительно целесообразности введения экономических рестрикций против России. 

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что западные страны переоценили эффективность антироссийских санкций. По мнению политического эксперта, попытки США и ЕС нанести экономическому сектору России поражение были обречены на провал из-за разногласий между ведущими странами Европы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Вучич
Александр Вучич
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.