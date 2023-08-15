Сербия осуждает рестрикции Запада

Строительство дорог местного назначения имеют большую ценность для Сербии, нежели чем присоединение страны к антироссийским санкциям. Об этом в своих социальных сетях написал президент Сербии Александр Вучич.

"Но намного важнее для меня то, что мы восстанавливаем дорогу в районе Четане муниципалитета Прибой", — написал Вучич, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что решение внутриполитических проблем является ключевым направлением деятельности профильных ведомств страны. По его словам, правительство Сербии не собирается идти на поводу у американских и европейских политиков ради "гипотетического уничтожения" экономического потенциала России.

Именно так сербский лидер ответил на критические публикации "либеральных" СМИ стран "коллективного" Запада. Уточняется, что новостной телеканал CNN неоднократно подвергал критике позицию Вучича относительно целесообразности введения экономических рестрикций против России.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что западные страны переоценили эффективность антироссийских санкций. По мнению политического эксперта, попытки США и ЕС нанести экономическому сектору России поражение были обречены на провал из-за разногласий между ведущими странами Европы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"