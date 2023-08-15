Глава ФНС доложил Мишустину о сборе налогов в бюджет

Эта цифра растет

Размер поступлений от налогов из сборов в бюджет за последние полгода составил почти 21,7 десятых триллиона рублей. Об этом главе кабмина Михаилу Мишустину на встрече доложил руководитель ФНС Даниил Егоров.

Эта цифра превышает предыдущий период на 4 процента. Егоров отметил, что растут поступления от нефтегазовых доходов. Также на встрече речь шла о создании единого налогового счёта для граждан и бизнеса.

Егоров рассказал, что система работает чётко и без сбоев. Обсудили и работу налоговой службы в новых регионах. Там уже открыто более 60 управлений и инспекций, где можно получить все необходимые услуги.

Премьер подчеркнул - сервисы ФНС, в том числе электронные, должны быть комфортны, удобны для людей.

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