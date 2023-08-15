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ВС России нанесли удар по ключевым объектам украинского ВПК

19:28
  • вторник
  • 15 августа 2023

Все назначенные цели уничтожены

Российские военные минувшей ночью нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности по ключевым объектам украинского ВПК.

Как сообщили в нашем Минобороны, все назначенные цели уничтожены, военно-промышленному комплексу националистов нанесен значительный ущерб.

Кроме того, на южнодонецком направлении бойцы подразделений группировки "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесли комплексное огневое поражение противнику в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

В общей сложности за сутки вражеские потери на всех участках фронта составили около 850 боевиков и десятки единиц техники.

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