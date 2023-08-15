Глава минобороны КНДР назвал ядерную войну на Корейском полуострове неизбежной

Вашингтон планирует превратить Северную Корею в новый очаг ядерного противостояния

Агрессивная политика США приведет к ядерной войне на Корейском полуострове. Об этом в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности заявил глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам.

"Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнет", - заявил Кан Сун Нам, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что агрессивная политика Вашингтона в отношении Северной Кореи приведет к дестабилизации ситуации в регионе. По его словам, американские власти планируют превратить Корейский полуостров в "новый очаг" ядерного противостояния.

Ранее сестра лидера народной республики КНДР Ким Е Чжон заявила, что Вашингтон ответит сполна за попытку дестабилизировать ситуацию в Северной Корее. По словам сестры северокорейского лидера, агрессивная политика США в отношении КНДР приведет к "очень неприятным последствиям".

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