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В США заявили, что только Путин пытался предотвратить конфликт на Украине

20:39
  • вторник
  • 15 августа 2023

Американских политиков не волнует судьба киевского режима

Эскалацию украинского кризиса пытался предотвратить только президент России Владимир Путин. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский журналист Джексон Хинкл.  

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Как отметил журналист, на сегодняшний день страны "коллективного" Запада не обеспокоены эскалацией конфликта на Украине. По мнению Хинкла, единственным политиком, который на протяжении восьми лет пытался сделать все возможное для мирного урегулирования украинского кризиса, является российский лидер Владимир Путин.

"Кто действительно думал об этом, так это Путин", - заявил Хинкл, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом американский журналист подчеркнул, что Владимир Путин был прав относительно планов США и ЕС по использованию Украины в качестве "полигона" для противостояния с Россией. По его словам, западные страны намеренно поддерживали отдельных представителей киевского режима, которые на протяжении долгих лет выступали против исполнения Минских соглашений.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что череда неудач украинской армии на ключевых направлениях фронта в зоне СВО приведет к сокрушительному поражению киевского режима. По мнению военного аналитика, страны Запада уже задумались о прекращении военной поддержки Украины.

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