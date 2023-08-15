Собянин: Москва – мировой лидер по темпам реализации проектов улучшения городской среды

Город активно живет и развивается

Москва – мировой лидер по числу проектов улучшения городской среды. Об этом заявил кандидат в мэры столицы Сергей Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в штабе общественной поддержки.

"За эти годы возникли новые традиции общения горожан, участие в фестивалях. Наши фестивали привлекают астрономическую цифру, 65 млн человек в год, гостей и жителей столицы. Мы стали чувствовать, что это наш город", – сказал он.

По словам Собянина, люди уже не понимают, как можно сидеть дома, так как город активно живет и развивается. Он отметил, что зима в Москве стала не менее активным периодом, чем лето.

"Это и лыжные трассы, парки, множество катков с искусственным льдом", – добавил Собянин.

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