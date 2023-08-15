Зеленскому придется перенести столицу во Львов

Присоединение Украины к НАТО возможно при условии "значительных" территориальных уступок в пользу России. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Напомним, что накануне в НАТО предложили идею, которая в перспективе может позволить Украине стать "полноправным членом" военно-политического блока. По мнению руководителя офиса генсека альянса Стиана Йенссена, для достижения таких целей киевский режим должен отказаться от находящихся под контролем российских военных территорий.

"Новая идея для Украины из офиса Североатлантического альянса: Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий. А что? Идея любопытная", - написал Медведев.

При этом политик подчеркнул, что подконтрольные киевскому режиму территории являются спорными и находятся в зоне потенциального влияния России. По его словам, Украина может вступить в НАТО лишь при условии отказа "от столицы Древней Руси – Киева".

"Ну а столицу им придется перенести во Львов", - заключил он.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что эскалацию кризиса на Украине пытался предотвратить только президент России Владимир Путин. По мнению журналиста, Путин был прав относительно планов стран "коллективного" Запада по использованию Украины в качестве "полигона" для противостояния с российскими военными.

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