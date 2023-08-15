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МИД Украины назвал неприемлемой идею о членстве в НАТО в обмен на территории

21:46
  • вторник
  • 15 августа 2023

Киев не готов пойти на территориальные уступки ради присоединения к альянсу

Идея о присоединении Украины к НАТО в обмен на значительные территориальные уступки в пользу России "абсолютно неприемлема". Об этом на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской) написал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

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"Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы", - написал Николенко, чьи слова приводит ТАСС.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что украинское руководство не планирует ради "гипотетического" присоединения страны к военно-политическому блоку "торговать территориями".

Он также добавил, что подобного рода заявления официальных представителей международных организаций формируют определенный нарратив, который может "навредить" территориальной целостности Украины.  

Ранее руководитель офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что отказ от части территорий позволит Украине стать "полноправным членом" военно-политического блока. По мнению представителя альянса, такое решение киевского режима может привести к урегулированию украинского кризиса.

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