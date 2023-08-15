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ABC: уровень высокотехнологичной обороны ВС России в зоне СВО поразил Запад

22:15
  • вторник
  • 15 августа 2023

Москва нанесла США и ЕС интеллектуальное поражение

Уровень высокотехнологичной обороны российских военных в зоне СВО поразил страны "коллективного" Запада, передает издание ABC со ссылкой на комментарии военных аналитиков США и ЕС.

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Как отметили авторы публикации, новейшие разработки оборонно-промышленного комплекса России помешали украинской армии реализовать "успешное" контрнаступление в зоне военной спецоперации. По мнению аналитиков, на данный момент российские военные обладают не только развитыми системами наблюдения, но и цифровым управлением огневой поддержки.   

При этом авторы подчеркнули, что активное использование ВС России новейших вооружений не позволяет украинским военным осуществлять атаки в зоне спецоперации. Такой подход российских военных к ведению боевых действий на территории Украины привел к "интеллектуальному" поражению западных стран, заключили в издании. 

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что неудачи украинской армии в зоне СВО приведут киевский режим к сокрушительному поражению. По мнению бывшего сотрудника американской разведки, страны "коллективного" Запада планируют отказаться от военной поддержки ВСУ.

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