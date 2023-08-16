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В Москву привезли на лечение пострадавших при взрыве в Махачкале

07:24
  • среда
  • 16 августа 2023

Ил-76 МЧС России приземлился в подмосковном "Жуковском"

Этой ночью в столицу на лечение были доставлены 16 пострадавших после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, передает "ТВ Центр".
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Ил-76 МЧС России приземлился в подмосковном "Жуковском". В полете пациентам оказывалась вся необходимая помощь, борт оснащен современным оборудованием и специальными модулями. Раненых сопровождали врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава.

"Доставлено 16 пострадавших, из них трое детей, шесть пострадавших - на искусственной вентиляции легких. Полет прошел нормально, состояние удовлетворительное, без ухудшения. В данный момент все пострадавшие будут переданы каретам скорой помощи и будут доставлены в федеральные учреждения Минздрава России и клиники города Москвы", - сообщил Игорь Якиревич, заместитель начальника отряда "Центроспас" МЧС России.

Жертвами взрыва и пожара в Махачкале стали 35 человек, в том числе трое детей, более 80 пострадали. Около 50 до сих пор остаются в больницах Дагестана. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По одной из версий, причиной трагедии стало нарушение хранения пожароопасных агрохимикатов. Окончательные выводы станут известны по результатам проведенных следственных действий и назначенных экспертиз.

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