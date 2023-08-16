На краснолиманском направлении за сутки ликвидированы 70 радикалов

Шесть контратак ВСУ отразили российские войска в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

Штурмовые группы овладели пятью опорными пунктами и тремя наблюдательными постами боевиков. Уничтожены польская установка "Краб" и германская самоходка Panzerhaubitze-2000.

На краснолиманском направлении группировкой "Центр" за сутки ликвидированы 70 радикалов. Авиация продолжает наносить ракетные удары по скоплению живой силы и техники противника.

Под Артемовском ивановские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ, которая укрылась в лесополосе. Неподалеку, на вышке связи, националисты оборудовали наблюдательный пункт. Получив координаты, расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" оперативно выдвинулся в заданный район. Две управляемые ракеты ушли точно в цель. Все задачи выполнены - и бойцы молниеносно меняют огневую позицию, чтобы не попасть под ответный удар.

На купянском направлении массированный удар по неонацистам нанесли расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г". Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили большое скопление живой силы, вооружения и техники радикалов. Корректировку вели с помощью беспилотников, они же подтвердили успешное выполнение боевой задачи.

РСЗО - одно из самых эффективных средств поражения объектов военной инфраструктуры противника. "Торнадо" надежно прикрывают во время наступления и точно бьют по укрепрайонам врага.

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