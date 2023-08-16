Спас товарища: бойцы ВС России проявляют героизм в зоне СВО

Гвардии старший матрос Даниил Лаптев прицельным выстрелом из гранатомета уничтожил БМП противника

Минобороны рассказало о новых подвигах российских бойцов в зоне проведения спецоперации.

Старший лейтенант Никита Побережнюк, проверяя наблюдательные посты, обнаружил вражеский беспилотник, который ночью пытался атаковать наши позиции, и открыл по нему огонь. После точного попадания самодельное взрывное устройство, прикрепленное к дрону, сдетонировало вдали от расположения наших войск.

Гвардии старший матрос Даниил Лаптев спас товарища, который получил тяжелое ранение во время обстрела радикалов. А затем взял его гранатомет и прицельным выстрелом уничтожил БМП противника с экипажем, пытавшегося зайти в тыл российским подразделениям.

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