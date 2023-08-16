К Приморью подошел тайфун "Лан"

Жители региона еще не до конца оправились от предыдущего удара стихии

Приморье - в ожидание нового удара стихии. К региону подошел тайфун "Лан", он несет обильные осадки - за сутки может выпасть почти месячная норма, передает "ТВ Центр".

В восточных областях, а также в Уссурийске и Владивостоке уже идет дождь, который постепенно усиливается.

В крае продолжают устранять последствия предыдущей непогоды. Спасатели откачивают воду, оказывают адресную помощь населению. Идут работы по восстановлению размытых дорог, для просушки помещений используют тепловые пушки.

Затопленными остаются еще более 700 жилых домов, в транспортной изоляции - 21 поселок. В пунктах временного размещения находятся почти три сотни жителей.

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