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В Турции установлен новый рекорд жары

08:26
  • среда
  • 16 августа 2023

А Франция продолжает борьбу с природными пожарами

Борьбу с разбушевавшейся стихией вели накануне во Франции: крупный лесной пожар возник на юге страны в департаменте Восточные Пиренеи, передает "ТВ Центр".

За короткое время огонь охватил площадь в 500 гектаров - этому способствовали жара и сильный ветер. Из трех населенных пунктов эвакуировали около трех тысяч человек - местных жителей и туристов. Многих из них увезли в укрытия прямо с пляжей.

На земле возгорание тушили более 600 человек, а с воздуха - 11 самолетов. Тем не менее пламя уничтожило десятки зданий и множество автомобилей. Пострадали более 20 пожарных, один из них госпитализирован.

Сейчас во власти аномальной жары - весь средиземноморский регион. Новый климатический рекорд установлен в Турции. В Центральной Анатолии столбики термометров поднялись до отметки в 49 с половиной градусов. Более 40 по Цельсию - в Стамбуле и Измире. В целом по стране температура на семь процентов превышает климатическую норму.

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