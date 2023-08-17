Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Луна в Деве попала под прессинг мрачного Сатурна

Овны

Вам важно позаботиться о своем здоровье, не допускать перегрузок и травм. Отдыхайте или просто дозируйте нагрузку, не хватайтесь за дела и тяжелые сумки.

Тельцы

Вы еще не воспользовались возможностями, которые предлагает жизнь? Поторопитесь, время удачи заканчивается, скоро ситуация изменится, и вы можете остаться не у дел.

Близнецы

Вам придется работать на два фронта: домашние дела будут важны так же, как рабочие. Вы умеете балансировать, быть тут и там, так что у вас точно все получится.

Раки

Ваше самообладание почти на нуле, отсюда раздражительность, недовольство. Обязательно выделите сегодня время для спорта, чтобы дать выход негативной энергии.

Львы

Очень светлый и приятный день тех, кто любит все новое, идет в ногу со временем. Новолуние продолжает играть на вас – используйте его энергию обновления.

Девы

Луна в вашем знаке попала под прессинг мрачного Сатурна. Вам пока лучше воздерживаться от выводов и важных решений, крупных покупок и разговоров.

Весы

Хронические заболевания могут напомнить о себе - стоит это учитывать, планируя день. Если у вас есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом – запишитесь на консультацию к врачу.

Скорпионы

Вам сегодня лучше ничего не доказывать – отложите такие разговоры на другое время. Сегодня не тот день, когда надо бороться за справедливость, займитесь чем-то будничным.

Стрельцы

Работающим представителям знака не стоит задевать партнеров, клиентов, даже если они не правы. Семейным - не надо качать права дома, поберегите нервы – свои и чужие.

Козероги

Вы можете встретить препятствия в пути, особенно на незнакомых маршрутах. Выходите из дома пораньше и готовьтесь хорошенько к поездкам, если они вам предстоят.

Водолеи

Вам лучше держаться подальше от финансов, потому что получить желаемое не получится. А вот решить личные проблемы - вполне по силам, действуйте смелее.

Рыбы

Сатурн в вашем знаке сгущает краски и подтасовывает карты. Сегодня мир может показаться вам более мрачным. Но это иллюзия, не принимайте все близко к сердцу.

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