Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Луна в Деве попала под прессинг мрачного Сатурна
Овны
Вам важно позаботиться о своем здоровье, не допускать перегрузок и травм. Отдыхайте или просто дозируйте нагрузку, не хватайтесь за дела и тяжелые сумки.
Тельцы
Вы еще не воспользовались возможностями, которые предлагает жизнь? Поторопитесь, время удачи заканчивается, скоро ситуация изменится, и вы можете остаться не у дел.
Близнецы
Вам придется работать на два фронта: домашние дела будут важны так же, как рабочие. Вы умеете балансировать, быть тут и там, так что у вас точно все получится.
Раки
Ваше самообладание почти на нуле, отсюда раздражительность, недовольство. Обязательно выделите сегодня время для спорта, чтобы дать выход негативной энергии.
Львы
Очень светлый и приятный день тех, кто любит все новое, идет в ногу со временем. Новолуние продолжает играть на вас – используйте его энергию обновления.
Девы
Луна в вашем знаке попала под прессинг мрачного Сатурна. Вам пока лучше воздерживаться от выводов и важных решений, крупных покупок и разговоров.
Весы
Хронические заболевания могут напомнить о себе - стоит это учитывать, планируя день. Если у вас есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом – запишитесь на консультацию к врачу.
Скорпионы
Вам сегодня лучше ничего не доказывать – отложите такие разговоры на другое время. Сегодня не тот день, когда надо бороться за справедливость, займитесь чем-то будничным.
Стрельцы
Работающим представителям знака не стоит задевать партнеров, клиентов, даже если они не правы. Семейным - не надо качать права дома, поберегите нервы – свои и чужие.
Козероги
Вы можете встретить препятствия в пути, особенно на незнакомых маршрутах. Выходите из дома пораньше и готовьтесь хорошенько к поездкам, если они вам предстоят.
Водолеи
Вам лучше держаться подальше от финансов, потому что получить желаемое не получится. А вот решить личные проблемы - вполне по силам, действуйте смелее.
Рыбы
Сатурн в вашем знаке сгущает краски и подтасовывает карты. Сегодня мир может показаться вам более мрачным. Но это иллюзия, не принимайте все близко к сердцу.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"