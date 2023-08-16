До сих пор контрнаступление ВСУ не принесло никаких результатов

Украинские власти направили на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение, которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) держали в резерве. Об этом во вторник, 15 августа, рассказал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Как отметил журналист, данная бригада численностью в 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2, вступила в бой в районе Работино в Запорожской области.

При этом Экс предупреждает, что, отправив этих военных на фронт, Киев может оказаться в уязвимом положении на фоне угрозы их потери и начала российского наступления.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что вторая волна украинского контрнаступления не произойдет из-за продуманных действий ВС России в зоне военной спецоперации. По словам политика, "контрнаступление ВСУ выдыхается, но еще идет".

При этом бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что череда неудач ВСУ на ключевых направлениях фронта в зоне СВО приведет к сокрушительному поражению киевского режима. Как отметил военный аналитик, спустя два месяца после начала украинского контрнаступления "либеральные" СМИ стран "коллективного" Запада перестали писать материалы о "непобедимости" ВСУ в ходе наступательных действий.

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