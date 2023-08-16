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Разведка Великобритании подготовила ВСУ для отправки в Африку

08:40
  • среда
  • 16 августа 2023

Запад обеспокоен укреплением связей России со странами Африки

Британская разведывательная служба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков, задача которых — противодействие сотрудничеству стран этого региона с Россией. Об этом рассказал осведомленный военно-дипломатический источник.
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По его словам, "по просьбе Лондона киевским режимом в июле были отданы соответствующие указания СБУ и ГУР Минобороны Украины оказать максимальное и оперативное содействие представителям британской разведки MI6 и спецподразделения SAS в подборе 100 боевиков из состава украинских нацформирований, имеющих значительный боевой опыт на "восточном фронте".

Источник утверждает, что в задачи отряда входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией, сообщает РИА Новости.

Ранее издание Politiсo отмечало, что государственный переворот в Нигере указывает на значительное снижение американского влияния в Западной Африке. По мнению бывшего помощника госсекретаря США по делам Африки Тибора Наги, "это больше не однополярный мир", а главная ошибка Белого дома в реализации внешнеполитической стратегии заключается в непонимании современных тенденций мироустройства.  

При этом Москва предупреждала, что военное урегулирование ситуации в Нигере может привести к политической дестабилизации африканского континента. Развертывание в Нигере резервных войск Экономического сообщества стран Западной Африки может привести не только к эскалации ситуации в республике, но и к дестабилизации всего африканского континента.

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