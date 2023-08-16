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Собянин: На северо-востоке Москвы в новостройки переедут 86,5 тысячи жителей

08:29
  • среда
  • 16 августа 2023

Всего в СВАО построили 37 домов

В новостройки по программе реновации на северо-востоке столицы переедут 86,5 тысячи жителей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Сергей Собянин.

"Первый этап переселения в округе выполнили на 60%, в шести районах он уже окончен или подходит к завершению", – написал он.

В Алексеевском районе ключи от новых квартир получили 608 жителей, в Лианозово – 286, Марьиной Роще – 518, Отрадном – 285, Ярославском – 193 и Северном Медведково – 200.

Всего в СВАО построили 37 домов. Возводят и проектируют еще 49 зданий.

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