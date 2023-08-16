Собянин: Около 190 тысяч заявлений подано в московские колледжи с конца июня

Конкурс на одно место в среднем составил восемь заявлений

Около 190 тысяч заявлений подано в колледжи Москвы с конца июня. Об этом рассказал Сергей Собянин на своем сайте. Конкурс на одно место в среднем составил восемь заявлений.

Сегодня в Москве работают 53 колледжа, большинство из которых являются крупными образовательными комплексами, объединяющими общее и профессиональное образование. Обучение ведется по 164 специальностям. В зависимости от направления обучения студенты смогут освоить от двух до пяти профессий и тем самым значительно повысить востребованность на рынке труда.

Собянин рассказал, что в 2023 году по наиболее перспективным отраслям контрольные цифры приема были увеличены на 20%. Для промышленности – практически в два раза, а по информационным технологиям, строительству и транспорту на 10–15%.

По просьбе столичных властей в разработке и модернизации образовательных программ активно участвуют профильные корпорации, что гарантирует их актуальность для работодателей. Помимо этого, регулярно открываются новые направления подготовки. Также создается новое направление подготовки специалистов по производству беспилотных авиационных систем.

Обучение в колледжах носит максимально прикладной характер, отметил мэр. До 70% учебного времени составляют практические занятия, которые проходят под руководством опытных наставников-практиков. Мэр рассказал, что активно развивается материально-техническая база колледжей. В ближайшие годы планируется модернизировать более 230 мастерских, а также будет создано порядка 90 новых. Кроме того, до 2030 года планируется строительство пяти крупных центров профессионального образования.

"Развитие профессионального образования – один из приоритетов правительства Москвы", - заключил мэр.

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