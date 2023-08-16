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В Иркутской области поймали украинского шпиона

08:58
  • среда
  • 16 августа 2023

Возбуждено уголовное дело

В Ангарске Иркутской области пресечена деятельность сотрудника одного из предприятий, который собирал для украинских спецслужб сведения о промышленном объекте. Об этом в среду, 16 августа, рассказали в региональном управлении Федеральной службы безопасности России.

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Как рассказали в ФСБ, мужчина подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции, для дальнейшей передачи представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Кроме того, задержанный распространял листовки, дискредитирующие использование Вооруженных сил России в интересах защиты Российской Федерации и ее граждан, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области гражданина Украины, который планировал теракт в отношении сотрудника администрации. Злоумышленник намеревался привести в действие самодельное взрывное устройство.  

Также российские спецслужбы задержали троих жителей Воронежской области, работавших на украинских националистов из "Правого сектора" (запрещенная в России организация, признанная террористической). Задержанные помогали украинским националистам, передавая им данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре.

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