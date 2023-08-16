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Власти Крыма объяснили возможные звуки взрывов

09:20
  • среда
  • 16 августа 2023

Жителям региона ничто не угрожает

В различных районах Крыма в среду, 16 августа, будут вести работы по ликвидации взрывоопасных предметов, в связи с чем, возможно, будут слышны звуки взрывов. Об этом предупредил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Как написал чиновник в своем Telegram-канале, в окрестностях ряда населенных пунктов эти работы будут проводить в разное время, с 10 до 17 часов.

Крючков призвал всех сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

Украина уверяет, что не атакует российские территории, однако киевский режим считает Крым своей территорией, "незаконно оккупированной" и "аннексированной" Россией. Под этим предлогом регулярно предпринимаются атаки по полуострову.

12 августа глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что еще одна ракета сбита над Керченским проливом. Разрушений и пострадавших нет. Политик поблагодарил войска противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность.

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