Собянин: Доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Москве возросла в разы

Город успешно внедряет новый московский стандарт поликлиник

Доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Москве возросла в разы. Об этом рассказал кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на ул. Покровка.

"Сегодня по показателям медицины, здравоохранения Москва вполне занимает достойное место не только в России, но и в мире. И за этот период времени мы высокотехнологичную помощь нарастили почти в шесть раз", – сказал Собянин.

По его словам, младенческая смертность в столице за последние годы уменьшилась почти в 2,5 раза. Кроме того, город успешно внедряет новый московский стандарт поликлиник.

"Начинали с проекта, что нам надо делать 50, потом – 100 поликлиник, постройки 50–60-х годов, потом пришли к пониманию, что и этого мало – сдали проект на 200 поликлиник. И буквально в сентябре–октябре этого года закончим эту программу. Решили еще 140 зданий поставить под реконструкцию. Что это означает? Это означает, что вся 100% поликлиническая сеть Москвы будет полностью модернизирована и отвечать самым лучшим мировым стандартам", – добавил Собянин.

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