Белоруссия впервые примет участие в мероприятиях саммита БРИКС

На саммит в ЮАР полетит министр иностранных дел

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник представит Минск на мероприятиях саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Йоханнесбурге. Об этом в среду, 16 августа, рассказал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Чиновник подтвердил, что Белоруссия получила официальное приглашение для участия в саммите. Страна впервые примет участие в таком мероприятии.

Минску "близка и понятна основная тема предстоящей встречи на высшем уровне, она звучит как "БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности", цитирует Глаза РИА Новости.

22—24 августа на саммите в Йоханнесбурге, в числе прочих вопросов, будут обсуждать тему расширения формата. Официальные заявки на вступление в объединение подали 23 страны, сообщила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Она подчеркнула, что перспектива членства в БРИКС вызывает огромный интерес, поскольку страны Глобального Юга ищут альтернативы в многополярном мире.

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите в режиме видеоконференцсвязи, на месте будет работать глава МИД Сергей Лавров. Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что "мы исходим из того, что Россия будет принимать полноценное участие в этом саммите".

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