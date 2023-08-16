Украина многократно пыталась атаковать российскую территорию

Служба безопасности Украины (СБУ) разработала морские беспилотники, которые использовались при недавних атаках на Крымский мост, военно-морскую базу в Новороссийске и танкер "Сиг" у Керченского пролива. Такое заявление сделал в среду, 16 августа, глава ведомства Василий Малюк.

Он признал ответственность Киева за террористические атаки против России с использованием морских беспилотников.

При этом СБУ предоставила телеканалу CNN кадры, которые, как утверждается, были сделаны с беспилотника в момент удара по Крымскому мосту.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что утро 1 августа было "омрачено очередной конвульсией киевского режима". Чиновница заявила, что новой атакой беспилотников на Москву Украина продолжает раскрывать себя как террористическую ячейку в глазах мирового сообщества.

Российская сторона не оставляет подобные действия киевского режима без ответа. 14 августа сообщалось, что ВС России нанесли удар высокоточным оружием по местам производства и хранения украинских морских дронов, применяемых Киевом для террористических атак. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Министерстве обороны.

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