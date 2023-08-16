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Сопротивление радикалов в зоне СВО слабеет с каждым днем

11:39
  • среда
  • 16 августа 2023

На всех направлениях у ВСУ идут крупные потери

Харьковское направление. Российские военные стягивают к передовой тяжелые реактивные установки. Сегодня с фронта пришли сообщения - ВСУ оставили поселок Синьковка. Это один из последних укрепрайонов на пути к Купянску. По отступающим националистам дивизионы наносят массированный удар. И не дают боевикам закрепиться на новых рубежах.

Два батальона ВСУ отказались наступать на запорожском направлении
ВС России ликвидировали четыре плавсредства с десантом ВСУ в Херсонской области

На всех направлениях, от Донецкой области до Запорожской и Херсонской, у противника крупные потери. И никаких тактических успехов. На подходах к Работино российские десантники подбили еще два "Леопарда", брошенные на прорыв из основного и главное - последнего - бронетанкового резерва ВСУ. А сегодня утром, когда боевики вновь попытались атаковать, точным выстрелом из ПТУРа уничтожили и американский "Брэдли".

Еще один наблюдательный пункт и замаскированную пулеметную точку бойцы ликвидировали под Артемовском. На краснолиманском направлении штурмовые группы Центрального военного округа готовятся атаковать опорные пункты ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Тренировки на отбитых у боевиков позициях идут каждый день. Сегодня мотострелки отрабатывают действия по захвату замаскированных окопов и блиндажей. Бросок штурмового отряда с флангов прикрывает огонь гранатометов и пулеметов.

Командиры говорят - противник сопротивляется. Но слабо. И все чаще оставляет позиции, не ввязываясь в серьезный бой. Только за один день ВСУ на краснолиманском направлении потеряли более 70 человек убитыми. 

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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