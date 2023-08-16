Сенсационное предложение НАТО ошарашило киевские власти

На Банковой пока не понимают, как реагировать

Такого удара в спину от представителя НАТО на Украине не ожидали. Фразу, от которой у киевских политиков волосы встали дыбом, произнес глава канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса. Его цитирует норвежская ежедневная газета: "Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территорий и получила взамен членство в НАТО. Я не говорю, что так должно быть. Но это возможное решение".

На Банковой еще, видимо, не знают, как реагировать. Западные эксперты предполагают, что человека, занимающего пост главы канцелярии, выбрали гонцом, который должен сообщить Киеву плохую весть. Не мог же Йенс Столтенберг, еще буквально вчера обещавший помощь до последнего украинца, вдруг дать заднюю? В российском МИДе, впрочем, не поверили. Мария Захарова считает, что подобные заявления имеют определенные политические цели.

Глава офиса украинского президента пока лишь отписался в соцсетях в том ключе, что Киев якобы никогда не пойдет ни на какие уступки. Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов, получив от журналистки вопрос в лоб, еле сдержался от гневных комментариев: "Можно давать советы, можно рассказывать все что угодно. Вот сегодня один деятель сделал заявление относительно наших земель. Довольно странное, на мой взгляд. Что нам нужно разменять наши территории на зонтик НАТО. Странный такой вброс. Абсолютно непонятно, для чего это сделано. Видимо, для того, чтобы потрепать нам нервы".

Нервы у западных сателлитов и так на пределе. Контрнаступление, на которое делали большие ставки, захлебнулось. И вот уже в эксклюзивном репортаже на американском CNN пытаются оправдать действия ВСУ, которые не способны прорвать российскую оборону.

На кадрах, снятых украинскими военными, груда железа - это подбитые немецкие танки "Леопард", которые Германия долго упиралась отправлять Киеву. А вот танки "Челленджер", которые Лондон передал Украине еще в начале года, до сих пор не появлялись вблизи боевых действий. И вот этот снимок активно распространяют в украинских пабликах: на нем британская машина с так называемым мангалом на крыше – самодельная защита от беспилотников. Это значит, что Киев бросает в бой последние резервы. А именно 82-ю десантно-штурмовую бригаду.

Вот только есть нюансы, пишет "Форбс": "Ни одна бригада не может сражаться вечно. Когда 46-я и 82-я бригады отступят для отдыха и ремонта, то кто сможет заменить их? Контрнаступление тогда просто потеряет темп".

Нехватка вооружения и личного состава ВСУ никак не смущает Лондон. Сразу несколько источников сообщают, что британская Ми-6 подготовила специальные террористические отряды, состоящих из боевиков украинских нацформирований. Их собираются отправить в Африку, чтобы противостоять растущему влиянию Москвы.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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