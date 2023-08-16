Тайфун "Лан" приблизился к Приморью. Главное

Во Владивостоке и Уссурийске уже идут ливни

Груды мебели и техники - все в плачевном состоянии. В Приморье после схода воды люди стали возвращаться в свои дома и офисы. В пострадавших от последствий тайфуна районах круглосуточно работают спасатели - организуют лодочные переправы, подвозят продукты и вещи первой необходимости. Более 700 домов еще затоплены. Из двух тысяч вода ушла за последние сутки. Теперь все нужно успеть просушить.

"Всего более 4,7 тыс. человек, 715 из которых дети, эвакуированы из затопленных домовладений и перевезены лодочными переправами. На территории края развернуты и функционируют 8 пунктов временного размещения, в которых размещены 275 человек, в том числе 62 ребенка", - сообщил Игорь Живой, инспектор пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Сложная ситуация в нескольких районах Уссурийска - высокий уровень воды держится в районе Солдатского озера. А в "Семи ветрах" продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов. Пострадали тысячи жильцов, сотни квартир были затоплены.

Но восстановительным работам мешает новый удар стихии - тайфун "Лан". С утра во Владивостоке и других населенных пунктах начались затяжные ливни. Со вторника на территории края действует режим ЧС. Все повторяется по прежнему сценарию: уровень воды в реках начал расти, дороги снова топит. А синоптики обещают - в ближайшие дни выпадет больше месячной нормы осадков.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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