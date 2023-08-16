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В Японии разлив рек привел к наводнениям

11:42
  • среда
  • 16 августа 2023

В префектуре Тоттори сошел мощный оползень

Мощный тропический тайфун "Лан" обрушился на Японию. Проливные дожди и ураганный ветер атаковали центральные и западные районы страны, передает "ТВ Центр".

Разлив рек привел к наводнениям, в ряде населенных пунктов вода затопила первые этажи зданий. Нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение. Без электричества остались 50 тысяч домовладений. От стихии пострадали 20 человек.

А в префектуре Тоттори сошел мощный оползень - около двух тысяч жителей оказались изолированными. Скорая помощь не смогла вовремя доехать к 80-летней женщине, она скончалась.

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