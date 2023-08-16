На сцену вышли юные артисты из разных регионов нашей страны и из-за рубежа

В Москве состоялся финал международного проекта "Пламенные сердца". Это детский конкурс, в котором участники исполняют песни о героических поступках спасателей и пожарных, сообщает "ТВ Центр".

На сцену вышли юные артисты из разных регионов нашей страны и из-за рубежа. Мероприятие проводят по инициативе МЧС. Генеральный партнер - Российское общество "Знание", которое подготовило также интересные акции к началу нового учебного года.

"В очередной раз пройдет акция "Поделись своим знанием". Акция получила хороший отклик, в рамках нее люди, состоявшиеся, известные, приходят в свои родные школы или в ближайшую и делятся своей историей успеха, своими знаниями и экспертизой со школьниками. Это тысячи лекций по всей России, это хороший отклик", - рассказал Дмитрий Рыбальченко, первый заместитель генерального директора Российского общества "Знание".

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