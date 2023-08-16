Археологи в Брянской области обнаружили уникальную находку

Кость с орнаментом неандертальцев

Недалеко от деревни Хотылево Брянской области археологи работают давно. Место уникальное, говорят ученые. Оно находится в самом центре гигантского пояса от Великобритании до Алтая, где десятки тысяч лет назад обитали неандертальцы. Верхнедесятинская экспедиция Института истории материальной культуры сделала здесь очередное открытие.

"В ходе раскопок на памятнике Хотылево 1, который относится примерно к периоду 80-75 тысяч лет назад и оставлен неандертальцами, была найдена кость с гравированным изображением", - рассказал Андрей Поляков, директор Института истории материальной культуры РАН.

После бережной очистки в лаборатории на поверхности кости появились нарезки, выполненные, вероятно, каменным лезвием. Здесь обнаружены несколько стоянок неандертальцев, вымерших около 40 тысяч лет назад. Ученые утверждают, что это были первые настоящие европейцы. Но вот подробных исторических данных об этой исчезнувшей ветви человечества у исследователей нет.

"Неандерталец - это далеко не монотонная материальная культура. Но про него практически ничего не известно. Во-первых, очень мало что сохранилось. Во-вторых, очень мало что разведано до сих пор, памятников очень мало", - отметил Александр Очередной, старший научный сотрудник отдела палеолита Института истории материальной культуры РАН.

В этом смысле последняя находка - настоящий подарок для археологов и историков. Нацарапанные на кости зигзагообразные линии изучили детально. Сомнений нет - нанесены они осознанно. И хотя черточки не складываются в какую-либо внятную фигуру, ученые делают любопытный вывод: люди среднего палеолита занимались не только выживанием, но и пытались творить.

"Это очень важное свидетельство символического мышления людей этого времени. Находка очень редкая. Таких всего несколько десятков по всему миру. Но при этом мы ожидаем, что после проведенных анализов будет показано, что наша находка относится к наиболее древнему периоду из тех, которые есть сейчас в распоряжении ученых", - продолжает Поляков.

Необычным открытием стали и каменные ножи, заточенные с двух сторон. Они позволяют делать вывод, что хотылевские древние стоянки связаны со стоянками на территории Польши и Германии. Всегда считалось, что неандертальцы по сравнению с нашими предками Homo Sapiens были не слишком умны. Мол, и объем мозга у них меньше. Да и вообще - человек разумный хоть и был физически слабее, но перехитрил неандертальцев и выжил, в отличие от них. Версий много. Чтобы сузить их круг, археологи начнут детальное расследование, вернувшись из экспедиции в свои лаборатории.

Александр Огородников, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"