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МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в ближайшие дни

10:19
  • среда
  • 16 августа 2023

Температура превысит 30 градусов

С 16 по 18 августа местами в Москве прогнозируется сильная жара, температура воздуха может подняться до 31 градуса. Об этом в среду, 16 августа, рассказала пресс-служба столичного главка Министерства чрезвычайных ситуаций России.

В ведомстве попросили жителей Москвы учитывать прогноз синоптиков и проявить осторожность, сообщает АГН "Москва".

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил ТАСС, что уже в выходные дни придет заметное похолодание, поскольку сменится циркуляция воздушных масс. Местами будет кратковременный дождь, а температура опустится до 25 градусов.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары и засухи в Якутии бушуют крупные природные пожары. Общая площадь объятой огнем тайги превысила 125 тысяч гектаров. Жаркая сухая погода стоит на юге и в центральной части России. В степных районах Кубани столбики термометров перевалили за 40.

В США из-за жаркой и сухой погоды вспыхнули природные пожары на Гавайях. Ситуацию усугубляет тропический шторм Дора, который раздувает пламя. Жертвами разгула стихии стали уже 53 человека, десятки ранены, есть пропавшие без вести. Идет масштабная эвакуация.

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