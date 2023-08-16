Собянин рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Москве

В Москве открыты бесплатные секции более чем по 70 видам спорта

Физкультурой и спортом систематически занимается практически каждый второй житель Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Во всех районах Москвы есть необходимая для активного образа жизни инфраструктура – обновляем уже работающие спортивные объекты и площадки, а также строим новые", – написал Собянин в соцсетях.

В столице открыты бесплатные секции более чем по 70 видам спорта. Также в 2023 году появились онлайн-занятия по киберспорту для москвичей в возрасте от 14 до 17 лет. Для желающих подготовиться и сдать нормы ГТО запущено 13 центров тестирования, разворачиваются подобные площадки и на всех крупных физкультурных мероприятиях.

В рамках проекта "Спортивные выходные" жителям Москвы предлагается потренироваться на свежем воздухе в самых популярных и необычных местах столицы. А благодаря проекту "Мой спортивный район" можно посетить занятия с тренерами Москомспорта, которые проводятся круглый год.

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